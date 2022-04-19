ختام الدورة الرمضانية لمستشارى النيابة الإدارية بسوهاج ..شاهد

"الحمدلله ربنا أكرمنا في تنظيم البطولة ونالت إعجاب جميع من شاركوا في فعالياتها وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع"، بهذه الكلمات بدأ المستشار محمد عبد الحميد، رئيس اللجنة الرياضية بنادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد في سوهاج، مُعربًا عن سعادته في تنظيم دورة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالدورة الرمضانية لهذا العام.

واختتمت امس فعاليات الدورة الرمضانية لدورة نادي مستشاري النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، والتي شارك فيها عدد من المستشارين من أعضاء الهيئات والجهات القضائية بسوهاج وعدد من محافظات الصعيد المجاورة كأسيوط وقنا.

ونظمت دورة نادي مستشاري النيابة الإدارية تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد، رئيس اللجنة الرياضية بنادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج، وقد حضر حفل اختتام البطولة المستشار عمرو صبري، الوكيل العام، والمستشار معتز هلالي، رئيس النيابة، والمستشار بولا اسحاق، رئيس النيابة، والمستشار محمد شعراوي، رئيس النيابة.

وذلك بحضور عدد من المستشارين الاجلاء، (محمد المشنب- إسماعيل ابو كريشة- محمد عبد الراضي- احمد طهطاوي- ماهر رضوان- هشام تمام)، كما حضر الحفل عبد الراضي صديق، نائب رئيس الهيئة، علاء مقلد، نائب رئيس الهيئة، اسلام مقلد، نائب رئيس الهيئة، هنضيف المستشار هيثم رفاعة، الوكيل العام.

وقال المستشار محمد عبد الحميد، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن البطولة قد شارك في فعالياتها ستة فرق وهم:"فريق بلاك ستارز من النيابة الإدارية- فريق الريدز من النيابة الإدارية- فريق الطلائع من النيابة الإدارية- فريق الأبطال من النيابة الإدارية- فريق الريال من هيئة قضايا الدولة- فريق النسور من قضاة اسيوط".

وأكد المستشار عبدالله يونس، وكيل أول نيابة أبو تيج بمحافظة أسيوط، أن هذه ليست الدورة الأولى التي يُشارك بها السادة المستشارين بمحافظة أسيوط، حيث شاركوا بدورة رمضانية في استاد القاهرة العام الماضي، وهذه المسابقة الثانية بالنيابة الإدارية بسوهاج.

ووجه "يونس" الشكر إلى المستشار محمد عميرة الشريف، نائب رئيس الهيئة، مُشيرًا إلى مجهودات المستشار محمد عبد الحميد، في تنظيم الدورة الرمضانية لعام 2022، موجهًا له الشكر على هذا المجهود الملحوظ.

ومن الجدير بالذكر ختام الدورة الرمضانية لدورة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج، بفوز فريق الهيئة المُنظمة للدورة الرمضانية بالمحافظة، بالبطولة بالدورة.

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