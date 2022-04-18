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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي خطف مواطنا وطلب فدية مالية بالشرقية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم حكمها بمعاقبة 12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بضبط أحد الأشخاص عقب ارتدائهم زي الشرطة، وأوهموا الجميع أنهم رجال أمن ، وخطفوا مواطنا وعذبوه وكبلوه وطلبوا فدية مالية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد قيام كل من محروس م أ، 50 سنة، مزارع، مقيم في سوهاج، وصبري ع م ب، 26 سنه، فلاح، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، ومحمود س أ م، 32 سنة، أمين شرطة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وأحمد م م أ، نجل الأول، وسعید س ع، وحسن س م ح، وعلي أ ع م، 27 سنة، صنايعي عصير، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وإبراهيم م أ ال، 29 سنة، عامل زراعي، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وعلاء ال م إ، 34 سنة، نجار، مقيم بمركز صان الحجر، ومحمود ع إ، 44 سنة، سائق، مقيم بمركز صان الحجر، وإبراهيم ال ر ش، 32 سنة، عامل بناء، مقيم بمركز صان الحجر، وإبراهيم أ إ م، 37 سنة، صاحب كافيه، مقيم بمركز صان الحجر، بخطف والتحايل علي المجني عليه أحمد م ح، وذلك بأن اتصفوا بصفة رسمية (ضباط وأفراد شرطة) واصطحبوه إلى مكان مجهول وطلبوا فدية قدرها مليون و400 ألف جنيهًا.

 

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وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين حجزوا المجني عليه داخل مسكن أحدهم حال ارتدائهم زي حكومي، وعذبوا المجني عليه تعذيبات بدنية، وكبلوا يديه وقدميه باستخدام جنزير وحبل، وتعدوا عليه بالضرب.

تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا على ذمة القضية رقم 1100 لسنة 2022 جنايات الحسينية، المقيدة برقم 28 لسنة 2022 كلي شمال الشرقية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية ضبط المشدد السجن الزقازيق الأجهزة الامنية جنايات الزقازيق

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