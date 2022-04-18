ميار الببلاوي تروي أول قصة حب عاشتها: صاحب ابن الجيران.. فيديو

قالت الفنانة ميار الببلاوي، عشت أول قصة حب في حياتها وهي في الثانوية العامة وكان صاحب ابن الجيران وبابا رفضه.. لكن كان بينا الود مستمر واتزوج بعدها.

وأضافت الفنانة ميار الببلاوي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك الكثير من الأشياء في حياتها أبعدتها عن عملها من بينها الزيجات الفاشلة والدراسة واهتمامها بابنها، ووجدت نفسي في الإعلام، مضيفة: قلبي كان السبب هزيمتي واتكسر وخسر كتير ودلوقتي بقى متلصم".

تابعت الفنانة ميار الببلاوي، قدمت أعمالا وبرامج دينية جيدة جدا وتحتوي على معلومات دينية قيمة تفيد الجماهير، من بينها برنامج "أمهات المؤمنين" والذي عرض على قناة المحور، وتناول سيرة أمهات المؤمنين وشخصيات دينية كبيرة، وهو ما ساعدها في دراستها أيضا.