عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| أكثر من 17 ألف سيدة سعودية تعملن في المدن الصناعية

وزارة الصناعة والثروة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن أكثر من 17 ألف سعودية يعملن في المدن الصناعية، مبينًا أن واحات "مدن" توفر بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات النسائية، ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة.
وأوضح الخريف في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية " واس"،، أن الإستراتيجية الصناعية تهدف إلى تبني تقنيات الصناعة المتقدمة وتقليل الاعتماد على اليد العاملة قليلة المهارات، مشيرًا إلى أن وظائف المستقبل ستكون مبنية على الفكر الإبداعي المستمد من ثقافة المجتمع.

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 7 مليارات ريال

اقتصاد السعودية|الطيران المدني يصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي


وبين أن منظومة الصناعة والثورة المعدنية، تسعى إلى تطوير الصناعة الوطنية وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد التعدينية، بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات السعودية ووصولها إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تلبية متطلبات الأسواق المحلية، مؤكدًا أن الاستثمار في قطاع الصناعة أصبح من أسهل الاستثمارات لوضوح الإجراءات ووجود التشريعات والحوافز الممكنة له.
من جهته، أكد رئيس مجس إدارة الغرفة عجلان العجلان أن سيدة الأعمال السعودية استطاعت أن تواكب التطورات في الاقتصاد وبيئة الاستثمار وحققت نجاحات كبيرة على كل المستويات، مبينًا أن كل المجالات مفتوحة أمامهن والفرص متساوية للمستثمرين سواء سيدات أو رجال أعمال، منوهًا بما شهده اقتصاد المملكة من نمو انعكس نجاحه على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر الدخل واستثمار المزايا النسبية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي على رأس قائمة القطاعات التي تشهد تطوراً كبيراً على مستوى التشريعات والاستثمارات وجذب رؤوس الأموال.
من جانبها أشارت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عبير الحوقل أن اللقاء سلط الضوء على التحديات التي يواجها قطاع الأعمال والتشاور حولها وإيجاد الحلول الملائمة في جو ودي يجمع بين أصحاب المصلحة والمسؤولين في الجهات الحكومية والإسهام في تعزيز الاستثمارات النسائية وتشجيعها على دخول مجالات جديدة، بما يعزز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل سوياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
 

اقتصاد السعودية المدن الصناعية اخبار الخليج مال واعمال الصناعة والثروة المعدنية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

بشأن التقلبات الجوية..تاج الدين: الصيف لم يبدأ بعد.. والإجراءات الاحترازية مطلوبة..فيديو

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية|هيئة الاتصالات تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "تنظيمات إنترنت الأشياء"

ترشيحاتنا

تحت حماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلى المغرب لمواجهة الرجاء في دوري الأبطال

طلاب 2 ثانوي يتوافدون على مدارسهم لبدء الامتحانات التدريبية

شاذ ومغتصب قاصرات|من هو راسموس بالودان صاحب مظاهرات حرق المصاحف بالسويد؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

البنك المركزي: 1.4 تريليون جنيه حجم المعروض النقدي في يناير الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمى الوادي المتصدع فيروس قاتل ينتقل من الحيوانات الأليفة للبشر.. اعرف أعراضه

الإفطار مع الأسود.. تجربة فريدة تقدمها حديقة حيوان بالإمارات في رمضان

اكتشاف تابوت غامض أسفل كاتدرائية نوتردام.. وهيكل عظمي بداخله|صور

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

فيديو

ماذا قال الحضري عن جاميكا والأهلي وارتباطه بـ فتاة مكسيكية|فيديو جراف

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ