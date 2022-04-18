الخارجية العمانية: السلطنة نجحت في جلب استثمارات بفضل توجيهات السلطان هيثم بن طارق

قال خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العمانية، إن ما تقوم به وزارة الخارجية العمانية من جهد مضني يؤكد أهمية التعاون الحكومي لجلب الاستثمارات، مشيرا إلى توجيهات السلطان هيثم بن طارق، بالسعي لتكثيف هذا التوجه.

وأشار "الحارثي" إلى أن الوزارة عقدت العديد من اللقاءات مع السفراء في الخارج، وكانت لقاءات توجيهية لرؤية السلطنة وتوجهاتها، كما استضافت الوزارة القناصل الفخريين في السلطنة من أجل إيصال الرسالة التي تتبناها السلطنة، موضحاً أن هذه اللقاءات خرجت بعدد من النتائج الإيجابية؛ منها: تبني السفارات في القاهرة والرياض مذكرات تفاهم مع عدد من المستثمرين .

وأشار "الحارثي" إلى أن الوزارة لديها خطة لإنشاء ملحقيات اقتصادية للسلطنة في الخارج، كما تم توجيه السفارات بتزويد الوزارة بتقارير دورية بما يتم تنفيذه من خطط والأهداف منها، وما يتم تحقيقه.

جاء ذلك خلال اجتماع غرفة تجارة وصناعة عُمان في أمسية رمضانية جاءت تحت عنوان "الدبلوماسيَّة الاقتصاديَّة ودَوْرُها في جَذْب الاستثمارات والتَّرويج لسلطنة عُمان.