أخبار التوك شو| مقلب رامز جلال في شريف الحريف ..تصريحات عصام الحضري ..انخفاض الحرارة ..تعليق أحمد موسى على الاختيار 3

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بطولة أفريقيا.. أحمد موسى: الأهلي اللي عملها هنا هيعملها هناك

جدد الأعلامي أحمد موسى، ثقته في لاعبي النادي الأهلي، متوقعا فوز النادي الأهلي على مضيفه نادي الرجاء المغربي في بطولة أفريقيا 2022.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن :"الأهلي اللي عملها هنا هيعملها هناك ولا تقلق على النادي الأهلي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"هناك أشخاص ليس لهم أي علاقة بالمباراة يعملون على تسخين الأجواء ونتحدث عن كرة قدم، الأهلي هو أحد أفضل أندية العالم".

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل اعتداء الجماعة الإرهابية عليها في 2013.. فيديو

كشفت الفنانة ميار الببلاوي تفاصيل تطاول الجماعة الإرهابية عليها، موضحة أن الواقعة كانت في عهد تولي عمها الدكتور حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة.

وقالت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "إن الإخوان بعتولي واحد اسمه الشيخ أبو الفضل، واتقبض عليه وقتها، وحاول يعتدي عليا بالضرب، وقطع لي صباعي، موضحة أن الأمن ألقى القبض عليه في حينها، رغم ما كانت تشهده البلاد في ذلك الوقت عام 2013".

«حياة كريمة» يسدد ديون 40 أسرة ويتكفل بمصاريفها في رمضان

خصص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة «دي إم سي» حلقة اليوم، لسداد مديونية أسر لدى بائع دجاج.

وقال بائع الدواجن :" في ناس على قدهم والظروف صعبة وأغلبية الناس بتسأل عن الأسعار وتمشي عشان مش قادرين يشتروا فراخ".

وأضاف بائع الدواجن :" ساعات أعطي الناس الفراخ بدون الحصول على أموال، واستفيد الحصول على دعوات منهم، وهناك 40 أسرة عليهم مديونيات في المحل".

وقام برنامج حياة كريمة بـ سداد مديونيات 40 أسرة لدى محل الدواجن، كما تكفل البرنامج بمصاريفهم في شهر رمضان.

عصام الحضري: أخطأت في حق النادي الأهلي وجمهوره ..فيديو

كشف عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، سبب انفعاله في احد المداخلات الهاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير بعد مغادرته للنادي الأهلي.

وقال عصام الحضري في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور ": " في هذه الفترة كان هناك مباريات لـ منتخب مصر وتحدثت مع الكابتن حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب في هذا الوقت وطلب مني عدم الرد والتركيز مع المنتخب ".

وأضاف عصام الحضري:" ردي ساعتها كان عنيف شوية"، مضيفا:" أخطأت في حق النادي الأهلي وجماهيره ولم اخطئ في أشخاص داخل النادي الأهلي".

وتابع عصام الحضري:" لم أهاجم حسن حمدي، الذي يعد رمز من رموز النادي الأهلي وهناك رموز كثيرة في النادي الأهلي".

بوتين: الاقتصاد الروسي صامد أمام الضغط.. والعقوبات الغربية فشلت في تحقيق أهدافها



استشاري يحذر من بعض الأطعمة تسبب العطش خلال الصيام.. شاهد

حذر الدكتور فادي ناجي ، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، من تناول المكسرات المملحة خلال شهر رمضان، لأن كمية الصوديوم فيها تسبب العطش، بالإضافة لضرورة الاكثار من الموز و الزبادي والمشمشية.



حالة كل 4 دقائق.. مودة: وصلنا 222 ألف حالة طلاق في 2020

قال أحمد عباس، منسق تنفيذي بمشروع مودة، إن المودة هي أساس العلاقات الأسرية التي تتكون، مشيرا إلى أنه تم إطلاق البرنامج بمؤتمر الشباب فى يونيو 2018 بجامعة القاهرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنه كلف وزارة التضامن بإعداد برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج وتقليل نسب الطلاق.



لا تمشى منذ 6 سنوات.. غيث يمنح سيدة ثمن علاج إبنتها

عرض برنامج "قلبي اطمأن" إعلان الحلقة السابعة عشر من الموسم الخامس بعنوان " تكلفة العلاج " .



الأولى من نوعها بالعالم.. صندوق مكافحة الإدمان يمنح الفرصة للمتعافين لإدارة مراكز العلاج

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن فكرة علاج الإدمان لا تتوقف اليوم على فكرة العلاج الدوائي، بل التأهيل النفسي والاجتماعي للشخص وتغيير جودة حياة المتعافي، مشيرا إلى أنه فى حال الاعتماد على فكرة سحب المخدر من الجسم أو العلاج الطبي فقط، تصل نسبة التعافي إلى 10%، أما فى حالة وجود تأهيل نفسي واجتماعي تزيد النسبة إلى 50% أو 60%.

السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات أول أيام عيد الفطر المبارك.. تفاصيل

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى ، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات أول أيام عيد الفطر المبارك.. وأهم أخبار اليوم»، وتبدأ الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتدريب الطلاب على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية في إطار تطوير المنظومة التعليمية وحرصا على مصلحة الطلاب.



الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة بدءا من الغد| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد من غد الثلاثاء، ستشهد انخفاض كبير فى درجات الحرارة، وسيكون ملحوظ.

محمد شريف يشتبك مع رامز جلال بعد المقلب..والمخيف يواجه تمساح موفي ستار

حل اللاعب محمد شريف اليوم ضيفا في برنامج المقالب " رامز موفي ستار " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " .

مبعرفش اعوم.. محمد شريف في مواجهة تمساح رامز موفي ستار| فيديو

حل محمد شريف لاعب النادي الأهلي ضيف حلقة اليوم من برنامج "رامز موفي ستار" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر".

وتم خداع اللاعب محمد شريف من معدي برنامج "رامز موفي ستار" بأنه سيقوم بتصوير إعلان وبعد إقناعه، ركب في سيارة "رامز موفي ستار".

من جانبه قال محمد شريف هو منفعل ومتعصب لسائق السيارة: انت رايح فين ياعم"، وقام احد أفراد التصوير بالإمساك به فرد عليه قائلا: “سيب أيدي، أنا مبعرفش أعوم، إحنا هنروح فين، في تمساح تحت ارجع ياابني”.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

قبل موقعة الرجاء .. نصيحة من أحمد موسى لموسيماني | شاهد

وجه الإعلامي أحمد موسى، نصيحة لمدرب النادي الأهلي بيتسو موسيماني، قبل لقاء الأهلي والرجاء المغربي في المغرب في بطولة أفريقيا 2022.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن :"ياريت موسيماني ميفتيش في تشكيل النادي الأهلي، وعجبني تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ وإننا نادي عاشق لهذه البطولة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"بعض العقبات بتحصل لموسيماني ومش عارف ايه اللي حصل له، وهو رجل بيحب ويكره، وده مش بحبه فيه".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن :"هناك أشخاص ليس لهم أي علاقة بالمباراة يعملون على تسخين الأجواء ونتحدث عن كرة قدم، الأهلي هو أحد أفضل أندية العالم".