شاعر الحب.. ماذا قال أحمد رامي عن غناء أم كلثوم على المسرح؟

لم يكن شاعر الشباب أحمد رامي يكتب سوى قصائد عن الحب من أول "الصب تفضحه عيونه"، و"أغار من نسمة الجنوب"، حتى "حيرت قلبي معاك" و"رق الحبيب" و"جددت حبك ليه".. عشرات الأغاني التي شدت بها سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم.

وفي كتابها "سيرة الحبايب.. 55 شخصية من قلب مصر"، تروى الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسي عن حوارها مع شاعر الشباب أحمد رامي، وكان السؤال الرئيسي الذي يشغلها بالها قصة حب رامي وأم كلثوم. وعندما سألته عن رؤيته للشعر، قال رامي : "الشعر تعبير عما يشعر به به الإنسان، والإنسان يستجيب فقط لما تنفعل به النفس، ومن أجل ذلك سماه العرب شعرا لأنهم شعروا به، كل من كتب الشعر يتحدث عن بيئته، ولا يمكن لشاعر مثلا أن يتكلم عن الغزل ولا يحب، أبو فراس الحمداني تكلم في أبياته عن الشجاعة في عالم السيف والنزال لأنه كان محاربا، وأنا هنا في الرد على سؤالك لم أتخصص في الكتابة عن المصانع والمداخن، فلا أقدر أن أقول فيها أشعارا، لقد تخصص فكري وقلمي فقط في الحب".

وباعترافه بأن قلمه تخصص في الحب فقط، تشجعت سناء البيسي لتسأله عن "أم كلثوم"، فقالت: "كيف تستمع لكلمات تشدو بها سيدة الغناء العربي أم كلثوم؟".

أم كلثوم ورامي

وكان رد أحمد رامي: "إني احتشد لسماعها كما استقبل عيدا من أعياد الدهر، أحب أن أقضي وقتا قبل سماعها وأنا وحدي، لينمحي كل جرس من أذني عدا صوتها المنتظر، ثم أدخل قبل رفع الستار بقليل، حتى إذا رفع الستار ملأت عيني منها في لحظات، ثم تبدأ الآلات تعزف، فأزن مبلغ هشاشتها إلى استماع النغم، ولست أعرف أحدا ممن يغنون يطرب لسماع أول انبجاس الأوتار بالنغم مثل هذه الشادية، فإنها إذا سمعت رجع الأنغام أصابتها رعشة، ثم تدب بقدميها دبا خفيفا كأنها تنقر بهما على أوتار خفية، ثم تبلغ جيدها وترمي بعينيها نظرة سابحة إلى آفاق بعيدة.. حتى إذا خفت النغم، انساب صوتها لينا رفيقا، فكأن الأوتار الصادحة لم تكف عن العزف ثم ينبثق صوتها لينا كما تنبثق الزهرة تحت الندى، ويخرج من فمها كما ينبعث النور من الشرق. ويشتمل رنين هذا الصوت العجيب على قائمة الغناء ، حتى كأن جوها مضمخ بعبير من اللحن الساري، وهي في كل هذا تدور بقدميها تحت ثوبها الفياض، كأنها تدعك عود الريحان حتى يشتد أريجه. فإذا بلغت قمة الغناء، سبحت بنظراتها إلى.. لا شىء، ونسيت أنها تغنى للناس، وكأنها وحيدة مع الشفق في برج فسيح تغرد مع الأطيار".