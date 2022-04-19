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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ماذا قال الحضري عن جاميكا والأهلي وارتباطه بـ فتاة مكسيكية|فيديو جراف

عصام الحضري
عصام الحضري

كشف عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، عن حقيقة ارتباطه بـ فتاة مكسيكية.

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وقال عصام الحضري في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة  " المذاع على قناة " المحور ": "أنا بحب الناس كلها، ومفيش حاجة حصلت".


وعرضت الإعلامية بسمة وهبة، فويس نوت لـ عصام الحضري وهو يقول فيه كلمات رومانسية باللغة الإنجليزية: «I LOVE YOU..  I MISS YOU».

صابرين

كما عرضت بسمة وهبة، رسالة صوتية موجهة للسيدة المكسيكية، وفيها صوت سيدة تقول «ده جوزي اللي انت بتحاول تكلمه، لو مبطلتش مش هيحصلك طيب»، وعلق الحضري قائلا: "دي مش مراتي، دي مش صوت صابرين ".

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ولمتابعة المزيد حول تصريحات عصام الحضري مع برنامج العرافة .. تابع الفيديو جراف التالي:

عصام الحضري بسمة وهبة العرافة رسالة صوتية صابرين

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