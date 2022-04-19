عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انتخاب حمدي سليمان أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر.. تفاصيل

المؤتمر العام لأدباء
المؤتمر العام لأدباء مصر

صدقت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر على محضر اجتماع الجلسة الثانية، التي انتهت إلى فوز الدكتور حمدي سليمان بمقعد أمين عام المؤتمر.

وأعلنت الأمانة العامة للمؤتمر صحة إجراءات انتخاب الأمين العام للمؤتمر، مؤكدة أن كل ما أثير حول عدم قانونية هذه الإجراءات لا أساس له من الصحة، ومشيرة في الوقت نفسه إلى احترامها لأحكام القضاء، الذي لجأت إليه عضو الأمانة الشاعرة هبة عبد الوهاب، طاعنة في سلامة الإجراءات، ولم يبت في الأمر بعد.

txt

ثقافة المنيا تختتم سهراتها الرمضانية على المسرح المكشوف

txt

ثقافة أسوان تواصل تنظيم الليالى الرمضانية بمدن ومراكز المحافظة

وقالت الأمانة في بيان لها عقب الاجتماع الأخير، الذي عقد بقصر ثقافة الجيزة برئاسة الأمين العام للمؤتمر حمدي سليمان، وحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية المشرف على الإدارة العامة للثقافة العامة، إنه رغم ثقتها في سلامة إجراءات انتخاب الأمين العام للمؤتمر، فسوف تستجيب لأحكام القضاء في حال صدور حكم بأحقية الشاكية بمنصب الأمين العام للمؤتمر.

وقالت الأمانة في بيانها إن جميع الأعضاء توافقوا قبل إجراء الانتخابات على الأخذ بنسبة الأغلبية ٥٠+١ وهو ما أقره الجميع دون اعتراض من أحد، ولذا فإن الأمانة تثق في صحة كل ما تم اتخاذه من إجراءات.

وقدمت الأمانة الشكر للأديب والإعلامي جمال فتحي، مؤكدة أنه قام بأداء دوره من خلال لجنة الإعلام بتغطية وقائع جلسات الأمانة، بدءا من الترشح حتى إعلان التشكيل، بمهنية وموضوعية، وأن كل ما نشره في جريدة الجمهورية حول هذه الإجراءات صحيح ولا يحمل شبهة انحياز لأحد ضد أحد.

كما ثمنت الأمانة أيضا دور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ومسئولي الهيئة العامة لقصور الثقافة لما يبذلونه من جهد في سبيل إنجاح المؤتمر، مؤكدة اعتزازها بالشاعر مسعود شومان كقيمة أدبية وإدارية كبيرة تضيف الكثير إلى المؤتمر. 

وأكدت الأمانة حرص جميع أعضائها على استكمال مسيرة أدباء مصر وتقديم دورة تليق بمصر وأدباءها.

وأشادت أمانة المؤتمر بالجهود الداعمة لعودة انعقاد المؤتمر بعد فترة التوقف العصيبة إثر جائحة كورونا، داعية الجميع إلى التكاتف للخروج بالمؤتمر في أفضل صورة تليق بمصر وأدباءها.

مصر قصور الثقافة جائحة كورونا كورونا الثقافة الانتخابات القضاء انتخابات الانتخاب قانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

الاختيار 3 الحلقة 17..تسريب جديد لمرسى والشاطر: مفيش تحالف بين الإخوان والنور

أقسى شعور.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع

ترشيحاتنا

ماكرون: فرنسا لا تعتمد على الغاز الروسي.. وحواري مع بوتين توقف

دعاء ليلة الثامن عشر من رمضان.. كلمات يكرهها الشطان وتحصنك من همزاته

أمريكا تسعى إلى تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

انتخاب حمدي سليمان أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر.. تفاصيل

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

حبس وغرامة 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبات الصكوك السيادية المخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

من جلباب الكهارب إلى بدلة الأخطبوط.. رحمة أحمد تثير الجدل بأزياء الكبير

فيديو

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

هنادي مهنا تكشف سر رشاقتها في "مكتوب عليا".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ