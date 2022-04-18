عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يخسر من قادش ويُقرب ريال مدريد من الدوري الإسباني

قادش وبرشلونة
قادش وبرشلونة

خسر فريق برشلونة أمام ضيفه قادش بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

المباراة التي أُقيمت على ملعب “ كامب نو” معقل فريق برشلونة شهدت سيطرة مطلقة للنادي الكتالوني، وتألق لافت للأرجنتيني ليديسما حارس مرمى قادش.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق لوكاس بيريز في الدقيقة 48 من متابعة لرأسية زميله سوبرينو، وسط غياب من الرقابة الدفاعية للاعبي برشلونة.

حاول لاعبو برشلونة تعديل النتيجة بعد ذلك، لكنهم فشلوا في ذلك، ليخسروا أمام الفريق الضيف قادش بهدف دون مقابل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد قادش للنقطة 31 في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 15 نقطة قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد بطولة الدوري كامب نو قادش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

أقسى شعور.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

درجة الحرارة اليوم .. الأرصاد: ارتفاع في الدرجات وتوقع سقوط أمطار خفيفة

شكري يوقع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدبلوماسي مع نظيره الإسباني.. صور

موضوعات متعلقة

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

بنزيما يشارك متابعيه صورة لـ إفطاره: صحة فطوركم

نادي ريال مدريد يعزي كريستيانو رونالدو في وفاة نجله الرضيع

أقسى شعور.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع

فياريال يفوز على خيتافي 2-1 في الدوري الإسباني

الفيفا ووفود الاتحادات القارية يشاركون في ورشة عمل للتطوير التقني بدبي

فانكوفر تنضم إلى قائمة المدن المرشحة لاستضافة كأس العالم 2026

بروسيا دورتموند يكتسح فولفسبورج 6-1 بالدوري الألماني.. ومرموش يشارك في تعادل شتوتجارت

ترشيحاتنا

عياد: أولى سبل مواجهة الإلحاد الدعوة إلى توحيد الله وتعريف الناس بدينهم

برشلونة يخسر من قادش ويُقرب ريال مدريد من الدوري الإسباني

أردوغان: تركيا تحاول التوصل لمفاوضات ناجحة ترضي أوكرانيا وروسيا والمجتمع الدولي

البحوث الفلكية: لم يحدث خطأ برؤية هلال رمضان..فيديو

بكون في المدينة المنورة..هاني البحيري يكشف عن أهم الطقوس في رمضان..فيديو

المؤسسات الدينية تنتفض بعد حرق نسخ من المصحف بالسويد..والأزهر يطالب المجتمع الدولي بالتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

هنادي مهنا تكشف سر رشاقتها في "مكتوب عليا".. فيديو

الوحدة بتقتلني وهنتج فيلم لـ حمو بيكا.. تصريحات مثيرة للفنانة نجوى فؤاد

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ