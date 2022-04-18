برشلونة يخسر من قادش ويُقرب ريال مدريد من الدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة أمام ضيفه قادش بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

المباراة التي أُقيمت على ملعب “ كامب نو” معقل فريق برشلونة شهدت سيطرة مطلقة للنادي الكتالوني، وتألق لافت للأرجنتيني ليديسما حارس مرمى قادش.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق لوكاس بيريز في الدقيقة 48 من متابعة لرأسية زميله سوبرينو، وسط غياب من الرقابة الدفاعية للاعبي برشلونة.

حاول لاعبو برشلونة تعديل النتيجة بعد ذلك، لكنهم فشلوا في ذلك، ليخسروا أمام الفريق الضيف قادش بهدف دون مقابل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد قادش للنقطة 31 في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 15 نقطة قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.