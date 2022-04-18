نجوى فؤاد: عمي كان هيقتلني يوم كتب كتابي على أحمد فؤاد حسن..فيديو

حلت الفنانة نجوى فؤاد، ضيفا على الإعلامية "داليا فؤاد"، ببرنامج "ضرب نار"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وتحدثت "نجوى فؤاد"، عن علاقتها بالموسيقار أحمد فؤاد حسن، قائلة: "أحمد فؤاد حسن كان راجل جدع جدا"، لافتة: "عمي كان جاي يقتلني وكان جايب سكين معاه، وهو اللي أنقذني في آخر لحظة.

وأوضحت: "في يوم كتب كتابنا كان شاهدا على عقد الزواج خال أحمد فؤاد حسن وصاحبه، ولما عمي وصل وكان جاي يقتلني أحمد فؤاد حسن قال له أنت جاي متأخر دي بقت مراتي، وفتح الباب ونزل".

وأشارت: "عمي كان جاي يقتلني لأن في الوقت ده كنت راقصة، ولم يعترفوا بكدة وأنا مفيش حد في أهلي كان من الوسط الفني".