التموين تطرح مواد غذائية ومنظفات بأسعار تنافسية.. الإسكندرية للزيوت والصابون: قرارات حكومية بمواجهة الأسواق السوداء و منع التسريب للزيت التمويني

التموين تطرح زيوت وصابون بأسعار مخفضة 25% عن الأسواق

قرار من التموين لمنع تسريب الزيت إلى السوق السوداء

أكد الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه يتم طرح عدد كبير من الزيوت والصابون والمنظفات الشخصية والمنزلية في السوق المحلية من انتاج الشركة بأسعار أقل من السوق الحر بـ25% .

وقال عبدالوهاب إن من تلك المنتجات : مسحوق غسيل اتوماتيك زنة 3 كيلو جرام بسعر 51 جنيها، وشيكارة مسحوق منظف ملابس زنة 11 كيلو بسعر 134 جنيها، وشيكارة مسحوق منظف ملابس زنة 3.75 كيلو بسعر 65 جنيها.

وأضاف عبدالوهاب أنه يتم طرح جركن زيت بذرة قطن صافي سعة 20 لتر بسعر 340 جنيها ، وجركن زيت خليط عباد وصويا 20 لتر بسعر 340 جنيها، وزيت الكرنك بسعر 26 جنيها، وزيت بونو 1 لتر بسعر 29 جنيها ، وزيت بونو 2 لتر بسعر 55 جنيها .

وتابع عبدالوهاب أن سعر زجاجة سائل تنظيف مطبخ زنة 4 لتر بـ 30 جنيها، وزجاجة منظف مطبخ زنة 1 لتر بسعر 11 جنيها، وسائل مواعين مطبخ 700 مللي 7.5 جنيه، وصابون تواليت 4 أنواع بسعر 5 جنيهات ، وصابون غسيل 400 جرام بسعر7.5 جنيه .

وأشار عبدالوهاب إلي أنه يتم طرح صابون غسيل 200 جرام بسعر 3.25 جنيه، ومسحوق غسيل عادي زنة 1 كيلو بسعر 10 جنيهات، ومسحوق غسيل اتوماتيك زنة 1 كيلو بسعر 15 جنيه، ومنعم ملابس بسعر 16 جنيها ، وزجاجة بخاخ مزيل دهون للبوتاجاز بسعر 11 جنيه، وجل معقم بسعر 10 جنيهات ، ومطهر حمامات زنة 500 مللي بسعر 10 جنيهات .

وأوضح عبدالوهاب أن شركة الاسكندرية للزيوت والصابون تطرح أنواع زيوت حر أيضَا بجانب الزيت التمويني ، منها زيت كوكي خليط 900 مللي ، وزيت بونو عباد 900 مللي حر، وزيت الكرنك بذرة قطن 900 مللي ، وزيت ميزو ذرة 900 مللي.

وقال الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا بتحديد زجاجة زيت واحدة لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية لمنع تسريب الزيت التمويني في السوق السوداء.



وأضاف، أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الأساسية بمدة لا تقل عن 6 أشهر يتم تجديدها دوريًا .

وأوضح عبدالوهاب ان منافذ التوزيع التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية يكفي مدة شهر بالكامل ويتم تجديدها بشكل دوري ، كما أن محطة الزيوت الصب في المكس يكفي مدة شهرين ، ولن يحدث نقص في أي سلعة .

وتابع عبدالوهاب أن شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لديهم شهريًا زيت تمويني يكفي مدة شهرين بكمية تصل إلي 60 ألف طن ، و كل مواطن له زجاجة واحدة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة.

وأشار عبدالوهاب أنه تم التعاقد على الزيت الخام مدة تكفي حتي شهر يونيو القادم ، و من خلال تعليمات القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الاستراتيجية ، تم شراء 101 ألف طن زيت خام محلي ومستورد بسعر 32 ألفا و577 جنيها .

كانت وزارة التموين تعاقد في مارس الماضي على شراء 101 ألف طن زيت خام منها ، 80 ألف طن زيت صويا خام مستورد ، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي.

وأكد عبدالوهاب أن الدولة تتحمل 7 جنيهات في زجاجة الزيت المطروحة على بطاقة التموين ، حيث سعر زجاجة الزيت 800 مللي بـ26.75 جنيه في السوق الحر بينما يتم طرحها على بطاقة التموين بسعر 20 جنيهًا ، وزجاجة الزيت 1 لتر 32 جنيها في السوق الحر ، بينما يتم طرحها على البطاقة بسعر 25 جنيها.