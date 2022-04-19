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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مشروع رواد 2030 يطلق الدورة الرمضانية الأولى للشركات الناشئة

خلال فعاليات الدورة
خلال فعاليات الدورة الرمضانية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، الدورة الرمضانية الأولى للشركات الناشئة بمشاركة 10 شركات ناشئة من مختلف القطاعات والتخصصات بهدف توطيد العلاقات بين شباب الشركات الناشئة.


وأوضحت د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن  أولى مباريات الدورة الرمضانية هذا العام قد انطلقت بين شركة "يلا فى السكة" وشركة "واليت "فى أحد الملاعب الخماسية.

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وأشارت خليل إلى أن النهائي من المقرر أن يتم الأحد القادم، مع اختيار أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل فريق تسليم الكأس للفريق الفائز. 
جدير بالذكرأن الدورة تأتي فى إطار حرص مشروع رواد 2030 على تقديم مبادرة متميزة كل رمضان لشباب الشركات الناشئة، مشيرة إلى تقديم المشروع خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات تضمنت "شركة x فزورة" بهدف زيادة الوعى بالشركات الناشئة والخدمات والمنتجات التى تقدمها، بالإضافة إلى المسلسل الكرتونى "حلم آدم" الذى جسد قصة رائد أعمال من مجرد صاحب فكرة لصاحب شركة.
يشار الي  أن شركة "يلا فى السكة" هى شركة ناشئة للتسليم والخدمات اللوجستية، تسمح للشركات مثل محال السوبر ماركت والصيدليات ومؤسسات التجارة الإلكترونية بالبيع لعملائها عبر شركتها من المتاجر والمستودعات وسائقى التوصيل، وتتخذ شعارًا "اهتم بأعمالك وسيب علينا مسؤولية التوصيل"، كما تأتي شركة "واليت" كشركة ناشئة فى الشرق الاوسط تساعد فى إنشاء المواقع العربية على الإنترنت كما تساعد الأفراد والشركات على إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم فى أقل من 5 دقائق.

 

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