دينا عبدالكريم: عانينا لسنوات طويلة من عشوائية الدراما

قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب، إن البرلمان جهة رقابية على أجهزة الدولة، وليس من دوره وقف مسلسل، ولكنه يراقب على الأجهزة الرقابية التى يكون دورها تنظيم ذلك، مضيفة: "هناك هيئة الرقابة على المصنفات التي قامت بدور عظيم هذا العام، وأداء مميز فى القضايا الخطيرة، بدون أن يكون هناك وصاية على المحتوى".

جاء ذلك صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المعقود أمس الإثنين، لاجراء جلسة نقاشية بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان ٢٠٢٢"، تديره الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود بسيوني مدير تحرير موقع المبتدأ وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.



وأوضحت دينا عبد الكريم، أن مجلس النواب يناقش من منطلق صناعة التغيير، وأن التغيير يحدث بطريقتين: من أسفل لأعلى وهذا أخطر نوع، أو من أعلى لأسفل، متابعة: "عانينا خلال سنوات طويلة من دراما عشوائية ومنتج عشوائي يقدم مصر الشعبية على أنها مصر العشوائية، ومصر ليست كذلك".

ولفتت الى أن "الدراما تقود المجتمع، وبالتالى لا بد أن تكون المؤسسات سابقة، وكثير من القضايا التى تناقش فى المسلسلات هذا العام موجودة كمشروعات قوانين أو تعديلات على قوانين، وهذا يؤكد أن التغيير يحدث بتسلسل منطقي".