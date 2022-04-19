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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام سعيدة 17.. ديدي ترفض مساعدة شقيقها وتبيع سيارتها من أجل العملية

صدى البلد

عرضت أحداث الحلقة 17 من مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا عددًا من الاحداث المثيرة.

حيث شهدت أحداث الحلقة 17 أعطاء يحيى  “نبيل نور الدين” الفريدة “يسرا”مبلغ من المال لإجراء العملية
الجراحية لاستعادة بصرها. 

من ناحية اخرى ترفض “فريدة” يسرا بعدما علمت  أن  شقيقها صالح “عماد رشاد”. 


كما قررت فريدة"يسرا" البحث عن مشتري لسيارتا لتوفير مصروفات عملياتها لاستعادة بصرها. 

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أحلام سعيدة 16.. شيرين تحقق رغبة ديدي في الذهاب لـ المزاد

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أحلام سعيدة 15 .. يسرا تقيم فى منزل غادة عادل بسبب حمدى المرغنى

أبطال مسلسل أحلام سعيدة


مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .

 

مسلسل احلام سعيدة إخراج عمرو عرفة غادة عادل هالة خليل نور محمود أحلام سعيدة

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