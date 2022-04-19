قبل إياب الأهلي والرجاء.. ميدو: المغاربة ولاد بلد..ومينفعش ماتش يفسد علاقتنا

حذر أحمد حسام ميدو من إثارة الفتن قبل مواجهة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض يريد إثارة الفتنة قبل لقاء الأهلي والرجاء المغربي، ولابد أن نحذر، علاقتنا طيبة دوما ببعضنا وهذا مجرد لقاء في كرة القدم"

أضاف: "المغاربة ولاد بلد، وفاهمين في الأصول، ويستقبلوني أفضل استقبال".

وواصل: "متدوش فرصة لحد إنه يفسد علاقتنا بالمغاربة، ده كلام لازم ناخد بالنا منه، وإثارة الفتنة غير مقبولة قبل اللقاء".

وختم حديثه قائلا: "بنحترم الكرة المغربية احترام كبير، ومينفعش نخلي ماتش كورة يفسد العلاقة بين جمهورين كبار، واللي حصل الأيام اللي فاتت ده مينفعش".