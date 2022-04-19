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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر في المغرب: الخطيب يتابع معنا ترتيبات استقبال بعثة الأهلي

الخطيب
الخطيب

 

أكد ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تواصل معه بشكل شخصي، من أجل متابعة تفاصيل وصول وإقامة بعثة النادي الأهلي في المغرب.

وقال سفير مصر في المغرب في مداخلة هاتفية في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة LTC ، الأهلي سيلعب يوم الجمعة في بلده الثاني وتلقينا تأكيدات من مسؤولي الرجاء باستقبال مميز لبعثة الأهلي، مؤكدًا أن لعلاقات الرياضية بين مصر والمغرب تاريخية ومميزة قبل مواجهة الأهلي والرجاء.

وأضاف عثمان، تأكدنا من انهاء كافة الترتيبات الأمنية لاستقبال بعثة الأهلي، وننتظر النادي الأهلي الذي سيصل غدًا في تمام الواحدة والنصف ظهرًا".

وأكمل سفير مصر في المغرب، توقع أن يكون استاد محمد الخامس بكامل سعته لجماهير الرجاء أمام الأهلي، قياسًا على ما حدث في مباراة الزمالك والوداد المغربي".

وأوضح سفير مصر في المغرب، الطقس في المغرب مناسب لخوض مباراة الأهلي والرجاء ونتوقع بعض الأمطار خلال المباراة، ولكن الأجواء مثالية لاستقبال مباراة كرة قدم".

وأتم السفير تصريحاته، لا يوجد شحن جماهيري لمشجعي الرجاء لكن هناك حالة اهتمام قصوى بالمباراة، لأنها فاصلة في تأهل الفريق لمباراة نصف النهائي.
 

النادي الأهلي الخطيب الأهلى الزمالك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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