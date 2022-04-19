الشعب ينتظره بكل حب.. سفير مصر بالمغرب: الأهلي سيلعب ببلده الثاني.. فيديو

قال ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، إن النادي سيلعب في بلده الثاني، معقبا: "الشعب المغربي يتنظره بالورود وبكل حب".



وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "العادات والتقاليد بين الشعب المصري والمغربي متشابهة، والشعبين بينهم علاقات قديمة".

وأشار: "الشعب المغربي يتنظر الأهلي بفارغ الصبر"، موضحا: "جمهور الرجاء المغربي مضياف وعلاقاته بالأهلي قوية جدا".

وأوضح ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب،: "المسئولين في المغرب يؤكدون أنهم سيقابلون النادي الأهلية بكل حب وترحاب واحترام".