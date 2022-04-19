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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8ص)) نشرة المرأة : سحورك عندنا أبراج اليوم على الطريقة الشاميه صفيحة اللحمة

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 19-4-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

شغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الثلاثاء 19-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لما نشرته خبيرة الابراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك.

 

19 أبريل ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة سوف تنال مكافأة مالية فلا تتأخر في التفاوض وتقديم المشاريع ولا تخش من المطالبة بحقوقك، فقد تجد الآذان المصغية وترى أن الجهود التي بذلتها من أجل تحسين أوضاعك المالية والمهنية تأتي ثمارها هذا العام.

سحورك عندنا.. فول بالطحينة وبيض بالخضراوات وسلطة جرجير بالبنجر
 

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان، اليوم نقدم سلطة الجرجير بالبنجر، فول بالطحينة وبيض بالخضروات .

 

طريقة عمل صفيحة اللحم الشامية لـ الشيف أميرة شنب


تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل صفيحة اللحم الشامية أو اللحم بعجين، دون تخمير، وطعم لا يقاوم يستحق التجربة. 

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