حصل على تعويض 450 ألف دولار.. أمريكي يقاضي شركته لاحتفالهم بعيد ميلاده|تفاصيل

في واقعة غريبة من نوعها، رفض رجل أمريكي إقامة الشركة التي يعمل بها حفلا لعيد ميلاده لأسباب شخصية تتعلق بإصابته بالتوتر والقلق، وبعد إقامة الحفل لجأ إلى إقامة دعوى قضائية حصل على إثرها بمبلغ ضخم.

ووفقا لهيئة الإذاعة الأمريكية، حصل الرجل من ولاية كنتاكي الأمريكي على تعويض يقدر بمبلغ 450 ألف دولار، بعد إقامته دعوى قضائية أفاد فيها بأنه حذرهم من أن الحفل قد يثير التوتر والقلق.

وقال “كيفن بيرلينج” أن حفلة عيد الميلاد غير المرغوب فيها التي أقيمت في عام 2019، أصابته بسلسلة من نوبات الهلع، وبحسب الدعوى التي رفعها بيرلينج ضد الشركة بأنها مارست التمييز ضده واستغلال إعاقته النفسية.

نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، ووفقًا للدعوى المرفوعة في مقاطعة كينتون بولاية كنتاكي، طلب السيد بيرلينج ، الذي يعاني من اضطرابات القلق، من مديره عدم الاحتفال بعيد ميلاده في العمل كما هو معتاد بالنسبة لموظفيها ، حيث من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نوبة هلع وسيؤدي إلى استعادة ذكريات الطفولة غير المريحة.

على الرغم من طلب بيرلينج ، فإن الشركة، أقامت له حفلة مفاجئة في أغسطس 2019، مما أدى إلى نوبة هلع، وسرعان ما غادر الحفلة وأنهى غداءه في سيارته.

وتشير الدعوى إلى أن بيرلينج واجه انتقادات في اجتماع في اليوم التالي، حيث اتهم بسرقة فرحة زملائه في العمل، والسخرية منه وتشبيهه بالطفلة الصغيرة، وأدى الاجتماع المتوتر إلى هجوم ضده ثاني.

وفي 11 أغسطس ، فصلته الشركة، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في مكان العمل.،وزعمت الدعوى التي رفعها أن الشركة انتقمت منه بشكل غير عادل ولم تلب طلبه.

بعد محاكمة لمدة يومين في نهاية شهر مارس ، منحته هيئة المحلفين 450 ألف دولار ، تم تقسيمها 300 ألف دولار للأذى النفسي و150 ألف دولاربدل الفصل التعسفي.