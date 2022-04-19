توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 19-4-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

شغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الثلاثاء 19-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لما نشرته خبيرة الابراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك .
# الحمل
مهنياً: تجد نفسك أمام لجنة مراقبة أو حتى محاسبة قد تكون قاسية ودقيقة، أظهر نضجاً واحتراماً في ادارة عملك، ولا تتقاعس مهما تكن المغريات قوية.
عاطفياً: كن متسامحاً وتصالح مع شريك حياتك، فهو لن يخذلك ولن يصدك بل سيفرح وسيبتهج بعودتك وسيقيم احتفالاً للمناسبة.
صحياً: يخشى من مشاكل في الجهاز الهضمي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي من دون استرعاء الانتباه.
#الثور
مهنياً: تظهر شكوك حول نياتك تجاه أحد الزملاء وربّما يساء فهمك فتغضّ الطرف عن توضيح الأمور، فتتعقد الأزمة ويحلّ النفور والجفاء.
عاطفياً: حافظ على هدوئك ولا تسمح لمزاجك المتقلب ورغبتك في الهروب من الضغوط بالتأثير سلباً على مجرى العلاقة بينك وبين الشريك.
صحياً: يتحدث هذا اليوم عن أهمية الاستقرار الصحي، فلا تكن مهملاً على هذا الصعيد إذا كنت ترغب في البقاء بوضع صحي سليم.
# الجوزاء
مهنياً: تعيش يوما ايجابيا وناجحا بحيث تتلقى عرضاً مغرياً أو اقتراحاً لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب.
عاطفياً: تستقطب التأييد من بعض الاصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا سيوضح الأمور أكثر فأكثر.
صحياً: تشكو بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم بسبب مشاكل في المعدة، لذا عليك ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي طبي ومفيد.
#السرطان
مهنياً: تطورات ايجابية على الصعيد المهني، وكن على استعداد تام لمرحلة مشرقة.
عاطفياً: لن يجديك اقناع الشريك بوجهة نظرك نفعاً، ربما تكون مخطئاً وتدفع ثمن استخفافك به.
صحياً: لا تتناول الطعام في وقت متأخر ولا سيما تلك المحتوية على مواد دسمة.
#الاسد
مهنياً: الظروف تساعدك على تحديد خياراتك المستقبلية، فحاول استغلال عامل الوقت للاستفادة قدر المستطاع.
عاطفياً: غيرة الشريك غير مبررة، فما عليك سوى توضيح بعض النقاط التي تسبب غيرته لوضع حد لذلك.
صحياً: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك.
#العذراء
مهنياً: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني.
عاطفيا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه.
صحياً: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرض لنفسك للمزيد من الأخطار الصحية.
#الميزان
مهنياً: تلمس غزارة في الافكار وسرعة بديهة، وتكون من أكثر أصحاب العمل الحر استفادة، وتتركز الاهتمامت على الشأن المادي الذي يفتح أمامك آفاقاً مهمة.
عاطفياً: يتيح امامك هذا اليوم آمالاً عاطفية جديدة ومناسبات اجتماعية تفرحك، وتبدو جاذبيتك كبيرة.
صحياً: كن منفتحاً على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة حتى لو شعرت بصعوبة تطبيقها، فالأمور ستسير كما يجب مع الوقت.
# العقرب
مهنياً: دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة.
عاطفياً: تتبدل طباع الشريك سريعاً، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة، قبل فوات الأوان، وعندها لن تنفع أي معالجة في إعادة تصويب الأمور.
صحياً: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول بدون أن تترك أي آثار على صحتك.
#القوس
مهنياً: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيداً قبل الإقدام عليها.
عاطفياً: لا تكن قاسياً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء.
صحياً: المأكولات المحتوية على البروتيينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن بقية المأكولات مضرّة.
#الجدي
مهنياً: تتلقى عرضاً مهماً لتولي منصب مميز انتظرته طويلاً، فلا تتردد في تسلم المهمة وخصوصاً أنك تمتلك القدرة على ذلك .
عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة.
صحياً: تستطيع تلبية حاجات العائلة والحبيب ورغباتهما بعد التحسن الكبير الذي طرأ على صحتك.
#الدلو
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم آفاقاً جميلة وبناءة للمستقبل، وتدور نقاشات مشجعة ومشوقة، فترى الوجه الايجابي للامور.
عاطفياً: يدخل فينوس إلى برج الحمل ليحتفظ لك بمفاجآت حلوة على الصعيد العاطفي، وبلقاء مع حبيب سابق تحييان معاً ذكريات جميلة وتشعران أن ما كان يجمعكما أقوى من الأيام.
صحياً: انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع.
#الحوت
مهنياً: إنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة.
عاطفياً: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها وفوران أحاسيسها وأجوائها الجميلة.
صحياً: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على عملك وممارسة الرياضة لكي تبقى بحالة صحية جيدة خالية من الأمراض.