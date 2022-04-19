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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب 2 ثانوي يؤدون الامتحان التدريبي في الرياضيات على التابلت

الامتحانات التدريبية
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي

يؤدي الآن طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان التدريبي في مادة الرياضيات لطلاب (علمي وأدبي).

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون زمن الإجابة على الامتحان التدريبي لمادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي، ساعة واحدة فقط أثناء اليوم الدراسي.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات التدريبية، على منصة الامتحان الجديدة “ SwiftAssess ” .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن معظم المدارس الثانوية في مصر، أصبحت مجهزة بتجهيزات كاملة (إنترنت - خوادم - شاشات إلكترونية وغيرها)، لافتا إلى أن منصة الامتحانات الجديدة ناجحة جدا في المدارس الحكومية.

وعلم صدى البلد من الإدارات التعليمية أن منصة الامتحان الجديدة قضت على محاولات الغش في الامتحانات الإلكترونية المنعقدة على التابلت، وذلك لأنها بها خاصية لا تمكن الطالب من الدخول لأي متصفح آخر سوى المنصة الامتحانية من خلال التابلت التعليمي أثناء الامتحان.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، هام جدا.

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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تهدف إلى أن يتعرف الطلاب ، على منصة الامتحان وشكل الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليمي الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، سيكون لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة. 

وأنهى وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: تمنياتنا بالتوفيق والنجاح وتدريب مفيد للجميع.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي 2021- 2022 بالنسبة للطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢، الساعة الثالثة عصرًا.

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