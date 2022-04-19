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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. إصابة ويجز في حادث سير

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة وجاءت كالتالي:

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

نشرت الفنانة زيزى عادل مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن اعتزالها الغناء.

 

نقل للمستشفى.. إصابة ويجز بحادث سير| تفاصيل

تعرض مطرب الراب ويجز لحادث سير دخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج.

 

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

نجحت المطربة غالية بن على فى خلق حالة فنية فريدة خاطبت من خلالها وجدان مختلف الشرائح الاجتماعية خاصة الشباب حيث قدمت عدد من اعمال التراث المصرى والتونسى بطريقة مميزة مزجت بين الاصالة والمعاصرة وذلك فى حفلها الذى اقيم على مسرح النافورة وجاء ضمن امسيات الاوبرا الرمضانية.

 

جميلة عوض تحتفل بعيد ميلادها.. فيديو وصور

احتفلت الفنانة جميلة عوض ، بعيد ميلادها ، ونشرت عدة صورة وفيديوهات من الاحتفال وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


جمال سليمان: علاقتي بالسوشيال ميديا كولد يحب بنت الجيران من الشباك| خاص

كشف الفنان جمال سليمان عن طريقة تعامله مع مواقع التواصل الاجتماعي.

جميلة عوض جمال سليمان ويجز مطرب الراب الفنان جمال سليمان الفنانة جميلة عوض مسرح النافورة

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