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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: روسيا جندت مقاتلين من سوريا للقتال في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن روسيا جندت مقاتلين من سوريا للقتال في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تجهل عددهم.

وكان قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، إنه من الصعب معرفة المدة التي يمكن أن تصمد فيها أوكرانيا أمام القوات الروسية في ماريوبول المحاصرة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي:"يواصل الأوكرانيون القتال من أجل ماريوبول. إنها مدينة مهمة بالنسبة لهم اقتصاديا وثقافيا، وما زالوا في المدينة يقاتلون من أجلها. لكن بالطبع الروس فعلوا الكثير لتدمير تلك المدينة".

وأضاف كيربي: لا أعتقد أنه من المسلم به أن المدينة ستسقط، على الرغم من أن الروس لديهم تفوق من الجو ومن الأرض. وقال:"لقد تمسك الأوكرانيون بماريوبول الآن لفترة طويلة - أطول مما كان يعتقد الكثير من الناس".

وتابع:"إذا لم نتعلم شيئا من آخر 55 يوما من الحرب في أوكرانيا فهو أنه لا يوجد شيء لا مفر منه".

ومنذ أسابيع، يدافع الجنود الأوكرانيون عن المدينة من الأنفاق تحت مصنع آزوفستال حيث يختبئ مئات المدنيين – بمن فيهم الأطفال – أيضا. وأفاد لوك هاردينج من صحيفة "الجارديان"، المتواجد على الأرض في كييف، أن المدينة مهمة للاستراتيجية العسكرية الروسية.

وينظر إلى الاستيلاء على ماريوبول، حيث تقدر أوكرانيا أن 21 ألف شخص قتلوا، على أنه أمر أساسي، وليس فقط لأنه سيحرم أوكرانيا من ميناء حيوي ويكمل جسرا بريا بين روسيا وشبه جزيرة القرم، استولت عليه موسكو قبل ثماني سنوات.

 

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون سوريا أوكرانيا روسيا

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