أخبار الرياضة.. الأهلي يسافر إلى المغرب.. 4 عروض تنتظر أبو جبل.. تحرك جديد من اتحاد الكرة بشأن البطولة القديمة لـ كأس مصر

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

بعثة النادي الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب| صور وفيديو

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء، في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني يوزع شنط رمضان على أهالي مصر القديمة

شارك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في العمل الخيري الذي يقدمه المارد الأحمر خلال شهر رمضان المبارك .



شبانة: 4 عروض مصرية وسعودية لضم «أبو جبل» من الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، مصير محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك في الفترة المقبلة، بعدما أوشك عقده على الانتهاء بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد الأبيض تعاقده حتى الآن.



ميدو: محمد صلاح مش روبوت.. وابتعاده عن التهديف طبيعي

دعم الإعلامي أحمد حسام ميدو، الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد ابتعاده عن التهديف خلال الفترة الأخيرة.

لتحفيز محمد شريف.. موسيماني يجهز صلاح محسن قبل مواجهة الرجاء المغربي

قال الإعلامي محمد شبانة، إن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، يرغب في تجهيز صلاح محسن مهاجم الأهلي؛ لتحفيز زميله محمد شريف، والذي غاب عن التهديف مؤخًرًا مع الفريق.

اتحاد الكرة يشكل لجنة ثلاثية لحسم مصير أزمة كأس مصر النسخة القديمة

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد الكرة المصري، شكل لجنة برئاسة عامر حسين عضو المجلس والمشرف على لجنة المسابقات وعضوية اللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا لمناقشة ملف بطولة كأس مصر القديمة، وتحديد مواعيد للمباريات الأربعة المتبقية من المسابقة.

قرعة أمم إفريقيا تحدد برنامج وديات منتخب مصر في يونيو 2022

قال الإعلامي محمد شبانة، إن مسئولي اتحاد الكرة، ينتظرون الإعلان الرسمي عن مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، خلال القرعة المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء؛ لمعرفة منافسي الفراعنة في التصفيات المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها منتصف العام المقبل في كوت ديفوار.

جهاد جريشة: شاشات تقنية الفيديو بإفريقيا بها مشاكل.. والمخرج هو المتحكم بها

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عن مفاجأة تتعلق بالجدل التحكيمي المُثار خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

حمد إبراهيم عن انضمامه لجهاز المنتخب: أركز حاليا مع الإسماعيلي

كشف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي، موقفه من الانضمام للجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يركز في الوقت الحالي مع النادي الإسماعيلي.

سفير مصر في المغرب: الخطيب يتابع معنا ترتيبات استقبال بعثة الأهلي

أكد ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تواصل معه بشكل شخصي، من أجل متابعة تفاصيل وصول وإقامة بعثة النادي الأهلي في المغرب.

تقرير: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق للتعاقد مع هالاند

أكدت تقارير صحفية، الاثنين، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، توصل لاتفاق مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.