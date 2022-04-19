الأرصاد: أجواء ربيعية معتدلة وفرص لسقوط أمطار على بعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنا بالأحوال الجوية اليوم ودرجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تعود إلى الأجواء الربيعية المعتدلة مائلة الحرارة خلال فترات النهار على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، وستظل الأجواء حارة على محافظات جنوب البلاد.

وتابعت أنه خلال فترة الظهيرة أو بعدها ومع دخول ساعات المساء ستبدأ البلاد أن تشهد نشاط بالرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وقد يكون مثير لبعض الأتربة والرمال، خاصة بالمناطق الموجودة فى شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى هناك فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء، مما تعمل على سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وتختلف من منطقة إلى أخرى، “نستمر خلال فترة الليل بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة.. ولو خففنا يبقي معانا جاكيت”.