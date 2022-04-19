عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: أجواء ربيعية معتدلة وفرص لسقوط أمطار على بعض المناطق

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنا بالأحوال الجوية اليوم ودرجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تعود إلى الأجواء الربيعية المعتدلة مائلة الحرارة خلال فترات النهار على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، وستظل الأجواء حارة على محافظات جنوب البلاد.

وتابعت أنه خلال فترة الظهيرة أو بعدها ومع دخول ساعات المساء ستبدأ البلاد أن تشهد نشاط بالرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وقد يكون مثير لبعض الأتربة والرمال، خاصة بالمناطق الموجودة فى شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى هناك فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء، مما تعمل على سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وتختلف من منطقة إلى أخرى، “نستمر خلال فترة الليل بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة.. ولو خففنا يبقي معانا جاكيت”.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجات الحرارة شمال البلاد السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19-4-2022

بشأن التقلبات الجوية..تاج الدين: الصيف لم يبدأ بعد.. والإجراءات الاحترازية مطلوبة..فيديو

ترشيحاتنا

حكومة باكستان الجديدة تؤدي اليمين الدستورية اليوم

المالية: 2.6 مليار جنيه لبدء صرف العلاوات وزيادة الحافز الإضافي مع مرتبات أبريل

حالة المرور بالقاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 19 - 4 – 2022.. تعرف عليها

أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتفها الأرخص Oppo A55s 5G.. سعر ومواصفات

التلفزيون المصري: الفار هو اللي بيدي الزاوية لحكم الساحة مش المخرج

جريشة: البث التلفزيوني والمخرج هو المتحكم في تقنية الفيديو بأفريقيا عكس أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

محدش هيعرفك.. ابتكار تي شيرت يمكنه إخفاء صاحبه| شاهد

حمى الوادي المتصدع فيروس قاتل ينتقل من الحيوانات الأليفة للبشر.. اعرف أعراضه

الإفطار مع الأسود.. تجربة فريدة تقدمها حديقة حيوان بالإمارات في رمضان

فيديو

ماذا قال الحضري عن جاميكا والأهلي وارتباطه بـ فتاة مكسيكية|فيديو جراف

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ