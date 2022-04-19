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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع اليابانية: عازمون على تزويد أوكرانيا بأقنعة وملابس واقية من الأسلحة الكيماوية‎‎

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، عزمها تزويد أوكرانيا بأقنعة وملابس واقية من الأسلحة الكيماوية، فضلا عن طائرات تجارية بدون طيار؛ لدعمها عسكريا ولوجيستيا ضد روسيا.


وصرح وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي للصحفيين - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده اتخذت القرار بناء على طلب من الحكومة الأوكرانية، مضيفا أن الوزارة ستشحن هذه الإمدادات عبر رحلات جوية تجارية لأوكرانيا بمجرد أن تصبح جاهزة.


وبحسب كيودو، جاءت هذه الخطوة وسط مخاوف عالمية متزايدة من احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا، حيث يواصل الأوكرانيون مقاومة قوية بشكل غير متوقع للهجوم العسكري الروسي الذي استمر قرابة شهرين ضد أوكرانيا.


وقال كيشي - في تصريحاته - "إن اليابان ستواصل تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للحكومة الأوكرانية".
وأضاف "أنه من بين أحدث الإمدادات الموجهة لأوكرانيا، الأقنعة والملابس الواقية التي تعد معدات دفاعية" في حين أكد مسئول ياباني رفيع المستوى أن الطائرات بدون طيار المجهزة بكاميرات مخصصة لاستخدام المراقبة ومملوكة لقوات الدفاع اليابانية لا تعتبر معدات دفاعية؛ لأنها منتجات تجارية جاهزة.


وفي الشهر الماضي، قدمت اليابان سترات واقية من الرصاص وخوذات وأزياء قتالية شتوية إلى الدولة التي مزقتها الحرب بعد أن راجعت الحكومة إرشاداتها بشأن نقل المعدات الدفاعية لجعل الشحنة ممكنة.
واعتبارا من اليوم، وكجزء من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، بدأت اليابان في فرض حظر على استيراد 38 سلعة من روسيا، بما في ذلك بعض منتجات الخشب.

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