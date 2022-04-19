الأردن.. انحسار المنخفض الخماسيني وانخفاض واضح بدرجات الحرارة

ينحسر اليوم الثلاثاء، تأثير المنخفض الخماسيني، وتتأثر المملكة الأردنية بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتعود حول معدلاتها الطبيعية.

وتكون الأجواء اليوم ربيعة معتدلة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحياناً خاصة في البادية.

اما ليلًا فتكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، يطرأ بوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.