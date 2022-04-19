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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: حكم الفار والساحة وراء أزمة لقاء الأهلي والرجاء والمخرج "ملوش دعوة"

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو أن الحكم الجزائري مهدي عبيد حكم تقنية الفيديو وجان جاك ندالا حكم الساحة السبب في الجدل التحكيمي المُثار منذ لقاء الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بأكد لحضراتكم إن حكام تقنية الفيديو بيبقى معاهم الزوايا متقسمة على سكرينات وحكام تقنية الفيديو هما اللي بيختاروا الزوايا اللي تتعرض ومهدي عبيد هو السبب الرئيسي في الأزمة لأنه معرضش كل الزوايا على حكم الساحة".


أضاف: "وحكم الساحة غلطان برضو في إنه مطلبش كل الزوايا للتأكد من صحة ركلة الجزاء وكدة محمد نصر ملوش دعوة بللي حصل اللي يتحمل المسؤولية مهدي عبيد وحكم الساحة".


وختم حديثه قائلا: "ولو كان المخرج هو المتحكم في الموضوع يبقى كدة تقنية الفيديو ملهاش أي لازمة، لأن المخرج الخاص بالفريق صاحب الأرض هو اللي بيخرج، وبالتالي أكيد هينحاز لصاحب الأرض، لكن أكيد المخرج مش هو اللي هيتحكم ولكن حكام تقنية الفيديو هم المسؤولون عن عرض كل الزوايا".

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