أسما أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة أسما أبو اليزيد عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسما أبو اليزيد في الصور بفستان صيفي أنيق، ولم تعتمد مكياج، مما نال إعجاب متابعيها.

توبة يتصدر تويتر:

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج توبه، وعمرو سعد عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، وذلك للاشادة بالمسلسل وبدور النجم عمرو سعد في أحداث العمل.



وتصدر "توبه" وعمرو سعد، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر” وجاءت التعليقات من قبل المتابعين علي الحلقة 17من مسلسل "عمرو سعد"مميزة.