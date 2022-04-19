عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA"، ومشروع الإسكان المتميز، ومشروع الفيلات، ومشروعات المرافق، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة "المنصورة الجديدة" تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، كما يجرى تنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وتخطت نسبة التنفيذ ببعض المواقع 95 %، وتم تنفيذ 58 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، بجانب تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة)، وتخطت نسبة التنفيذ ببعض المواقع 95 %.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه جار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، كما تضم المدينة عدداً من المشروعات الخدمية، وتشمل (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - غيرها).

وقال الوزير، إنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تقع على مساحة 127 فداناً، وتضم الجامعة (كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – كلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة وكلية علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات  – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان  – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة)، وتم تشغيل كلية المعاملات الدولية وإدارة الأعمال، خلال العام الدراسى الحالى.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، بطاقة 160 ألف م3/يوم، على مساحة 22 فداناً، كما تم الانتهاء من محطة محولات الكهرباء 500 ميجا فولت أمبير (مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، على مساحة 14 فداناً)، بجانب تنفيذ شبكات المياه والصرف والري وصرف المطر، وأعمال الطرق.

 

وزير الإسكان جامعة المنصورة المجتمعات العمرانية الإسكان المتميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تكلفته 30 مليون جنيه.. احتراق لنش سياحى وإنقاذ طاقمه وركابه بينهم سياح

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة ليلا ونشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

ترشيحاتنا

عطلة بالبورصة الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد تحرير سيناء وشم النسيم

لموظفي البنوك.. ما الجهة المسئولة عن صرف البدلات والمكافآت وفقا للقانون؟

حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات في نهار رمضان.. الإفتاء توضح

توفير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في الجمعيات الزراعية.. تفاصيل

اليونان تحتجز سفينة تحمل العلم الروسي

شعراوي: نتعاون مع "جرين بلانت" لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

محدش هيعرفك.. ابتكار تي شيرت يمكنه إخفاء صاحبه| شاهد

حمى الوادي المتصدع فيروس قاتل ينتقل من الحيوانات الأليفة للبشر.. اعرف أعراضه

الإفطار مع الأسود.. تجربة فريدة تقدمها حديقة حيوان بالإمارات في رمضان

فيديو

ماذا قال الحضري عن جاميكا والأهلي وارتباطه بـ فتاة مكسيكية|فيديو جراف

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ