الرئيس العراقي يحذر من خطورة تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي

حذر الرئيس العراقي برهم صالح، من انزلاق البلاد إلى متاهات خطيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي.

وقال صالح - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن "الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على إجراء الانتخابات بات أمرا مقلقا وغير مقبول، ويؤدي لو استمر لانزلاق البلد في أتون متاهات خطيرة".

وأضاف "هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم".

وتابع :" العراقيون لا يمكن أن يقبلوا بذلك، ولن يتنازلوا عن حقهم في دولة وطنية؛ فالعراق المستقل ذو السيادة يمثل مصلحة العراقيين وأساس مشروعهم الوطني".

