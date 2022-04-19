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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«صدى البلد» يرصد آراء الجماهير حول أفضل ممثل وممثلة ومسلسل في رمضان

مسلسلات رمضان 2022
مسلسلات رمضان 2022

رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المصريين في شوارع القاهرة عن أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مسلسل في رمضان.

وقالت أماني محمد أن أفضل ممثل هو حمادة هلال، وأفضل ممثلة هي سهر الصايغ، وأفضل مسلسل بوجه عام هو “المداح”.

وأشارت مي جمال إلى أن أفضل ممثل وممثلة هما مصطفى شعبان وميرنا نور الدين، وأفضل مسلسل هو “دايماً عامر”.

وأكد أحمد عبد الله أن أفضل ممثل هو أحمد مكي، وأفضل ممثلة هي هبة مجدي، وأفضل مسلسل هو “الكبير أوي”.

ولفت مصطفى حسام إلى أن أفضل ممثل هو آسر ياسين وعمرو سعد، وأفضل ممثلة هي أسماء أبو اليزيد، وأفضل مسلسل هو “توبة”.

وذكر أسامة محمد أن أفضل ممثل دراما هو ياسر جلال، وأفضل ممثل كوميدي هو أحمد مكي، وأفضل مسلسل دراما هو "الاختيار 3"، وكوميدي هو "الكبير أوي".

وأكد كل من سارة فريد وياسر علي أن أفضل ممثل هو أحمد مكي، وأفضل ممثلة هي رحمة أحمد التي جسدت دور “مربوحة”، وأفضل مسلسل هو “الكبير أوي”.

وقالت مريم مصطفى إن أفضل ممثل هو آسر ياسين، وأفضل ممثلة هي روجينا، وأفضل مسلسل هو “suits بالعربي”.

واختتمت عبير السيد أن أفضل ممثل هو آسر ياسين، وأفضل ممثلة هي ليلى علوي، وأفضل مسلسل هو “مين قال” لأنه يتكلم عن المشكلات التي تواجه المراهقين في حياتهم.

ممثل ممثلة رمضان دراما مصر الاختيار

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