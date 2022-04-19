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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

السعيد تطالب وفد الجمعية المصرية البريطانية بتوصيل الصورة الحقيقية للاستثمار في مصر

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والذي يستعد للسفر إلى لندن في مهمة عمل تحمل عنوان “الطريق إلى COP 27: سد الفجوة بين التنفيذ والتمويل”.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار الاستعدادات لاستضافة COP 27، وتشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تركيز الحكومة على تبني مشروعات ومبادرات صديقه للبيئة وتحقيق الأهداف التي يروج لها COP 27.

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واستعرضت وزيرة التخطيط عددًا من المشروعات الخضراء التي تم تمويلها خلال العام المالي الجاري، والتي وصلت نسبتها لأكثر من 30% من إجمالي الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تصل نسبة تلك المشروعات إلى 50% في العام المالي 2024/2025، ومنها مشروعات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى معايير الاستدامة البيئية لمشروعات القطاع الخاص التي تم وضعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة البيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأوضحت “السعيد” أهم الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية ومصدرا لخلق فرص العمل وتحسين أوضاع مزيد من المواطنين، مشددة على ضرورة استعراض الفرص خصوصًا في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدت أن الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وتتيح فرص النجاح لأي مستثمر حقيقي. 

ووجهت أعضاء الوفد بتوصيل الصورة الحقيقية حول فرص الاستثمار في مصر، والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، والسعي مع الحكومة لجذب صناعات تكنولوجية متقدمة والعمل على توطين هذه الصناعات.

من جانبه، قال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن مهمة الوفد المشارك في الاجتماعات التي ستعقد في لندن هي الترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ COP 27، وجذب حضور مميز من خبراء ومفكرين ورجال أعمال للحضور، والتسويق للفرص المتاحة للاستثمار في مصر في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وغيرها من الفرص التي تخدم أهداف الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.

هالة السعيد الخطة الاستثمارية مجلس الوزراء الدكتورة هالة السعيد Real state Finance

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