الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تشعل النيران في إحدى السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك"، يظهر قيام إحدى السيدات بإشعال النيران في إحدى السيارات، ونجحت في ضبط مرتكبة الواقعة وقت حدوثها.

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت بث مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تظهر خلاله إحدى السيدات حال قيامها بإشعال النيران في إحدى السيارات وتفر هاربة.

وبالفحص.. تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 12 أبريل الجاري بمنطقة فيصل بالسويس، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة في حينه، وتبين أن السيارة ملك تاجر مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله اتهم والدة طليقته، سبق اتهامها في عدد من القضايا ومقيمة بدائرة القسم، لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.