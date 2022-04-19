رحلة خير لا تتوقف.. قلبي اطمأن يسدد ديون سيدة ويتكفل بعلاج ابنتها

قدم برنامج "قلبي اطمأن" حلقة جديدة من الموسم الخامس بعنوان "تكلفة العلاج..الصحة".



وتحدث غيث، مقدم برنامج قلبى اطمأن، " مع السيدة "جهاد" من مصر، قائلة:" كنت أعمل لفترة ولكن بسبب مرض ابنتي تركت العمل..ابنتي لا تمشي منذ 6 سنوات".

واسترسلت: "عليا ديون كثيرة تصل إلى 64 ألف جنيه.. متابعة: منفصلة عن زوجي من 14 عاما.. وبسبب الظروف ابنتي تركت الدراسة والجامعة".

وقدم لها غيث، ظرفا مكتوب عليه:" سيتم سداد ديونك وتأمين علاج ابنتك وتوفير مشروع لـ عيلتك"، وعلقت:" أنا مش عايزة غير أن بنتي تخف وتبقى كويسة".

جدير بالذكر أن برنامج "قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع "غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.



