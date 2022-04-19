غيوم ورياح وطقس غير مستقر بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم حالة من الطقس غير المستقر وانخفاضا مفاجئا في درجات الحرارة وغبارا على معظم الانحاء بالإضافة لرياح نشطة على معظم المدن وغيوما وسحبا في السماء.

ورصد موقع " صدى البلد " الاخباري حالة الطقس غير المستقره على سواحل جنوب سيناء والتي أدت لتوقف بعض أنشطة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج

وكانت درجة الحرارة في مدن خليج السويس و العقبة تتراوح ما بين ٢٥ درجة إلى ٣١ درجة مئوية .

وطالبت هيئة الأرصاد قائدي السيارات على الطرق بتوخي الحذر في الطرق المؤدية لجنوب سيناء.

والجدير بالذكر أنه لم تغلق حتى الآن الموانئ البحرية وجميعها تعمل بشكل مستقر .

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 4 شاحنات بحمولة 115 طن بضائع عامة و31 شاحنة فارغة و 9 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1633 طن بضائع عامة.

كما غادر ميناء السويس السفينة ALLOUF فارغة متجهة الي جدة .

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 450 راكبا بموانيها ووصول السفينة السياحية STAR CLIPPER الرافعة علم مالطا لميناء سفاجا .

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