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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 / 6.. جامعة الإسكندرية تعلن موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني

دكتور وائل نبيل عبدالسلام
دكتور وائل نبيل عبدالسلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن بدء موعد أمتحانات الفصل الدراسي الثانى اعتباراً من يوم ٢٠٢٢/٦/٩، وفقاً للجدول الزمني الدراسي الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨ .

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كما ناقش المجلس إمكانية مشاركة الجامعة فى المسابقات الطلابية فى المجالات المختلفة بين الجامعات المصرية، والتبادل الطلابى فيما بينها بهدف تبادل ثقافات والخبرات الحياتية بين المحافظات المختلفة داخل  جمهورية مصر العربية.

ووجه د. نبيل السادة وكلاء الكليات بضرورة توثيق المؤتمرات والندوات واللقاءات والزيارات الخاصة بالأنشطة الطلابية.

 
كما وجه سيادته بتشكيل فريق عمل للمشاركة في مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.


وأحيط المجلس علما بتعاقد المجلس الأعلى للجامعات مع بنك المعرفة المصرى لتفعيل برنامج Thinqi لإدارة العملية التعليمية إليكترونيآ .


وناقش المجلس مقترح توفير برامج دراسية تتناسب مع احتياجات وقدرات طلاب الدمج.

وأكد د. نبيل على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعة، بالإضافة لوجود منسقين للأنشطة الطلابية من السادة أعضاء هيئة التدريس داخل كل كلية.

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