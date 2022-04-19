خلال زيارته لها.. رئيس تضامن النواب يشيد بالطفرة التى شهدتها جامعة طنطا

أشاد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى بالدور المتميز لجامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى فى الفترة الأخيرة خلال توليه رئاسة الجامعة وخاصة فى القطاع المؤسسى والخدمات الصحية والتعليمية على مستوى محافظة الغربية بالإضافة إلى الدور المجتمعى للجامعة داخل وخارج نطاق المحافظة وخاصة فى عدة ملفات أبرزها قادرون بإختلاف وحياة كريمة ومحو الأمية هذا بالإضافة إلى التطور التكنولوجي اللافت فى الآونة الأخيرة ليتواكب مع منظومة التحول الرقمى.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس لجنة تضامن النواب لرئيس جامعة طنطا بمجلس النواب منذ قليل بحضور رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب النائب الدكتور علي جمعة حيث استمع إلى شرح رئيس جامعة طنطا للدور المتميز للجامعة على كافة الأصعدة بالإضافة إلى الدور المجتمعى وخاصة مع بدء إنشاء مستشفى 900900 بمدينة المحلة الكبرى كأول مستشفى ذكى فى وسط الدلتا ووجه الدكتور على جمعة التحية لرئيس الجامعة على هذا الدور الهام لخدمة المجتمع المدنى حيث تم وضع حجر الأساس لمستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى، والذى يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ‏لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء إقليم الدلتا، حيث إن تصميم المستشفى يتم وفقًا للمواصفات العالمية، وسيتم إنشاؤه على ثلاث مراحل على مساحة ١٢ ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المستشفى من ثلاثة مبان، هي: مستشفيات: الطوارئ والإصابات والحوادث والجراحات، الأطفال والولادة، والباطنة العامة، بطاقة استيعابية تصل إلى ٦٠٠ سرير، و٣٠ غرفة عناية مركزة .

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى على الطفرة التى شهدتها الجامعة مؤخرا وحصولها على عدة جوائز داخلية وخارجية بالإضافة إلى التقدم فى التصنيف الدولى لاول مرة تشهدها جامعة طنطا هذا بالإضافة إلى حصول الجامعة على جائزة التميز الحكومى وإشادة مجلس الوزراء بالدور الهام للجامعة فى ملف حياة كريمة ومحو الأمية والحصول على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى التقدم التكنولوجي وإنشاء وحدة الروبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية؛ بهدف توفير ذراع آلي (روبوت) له قدرة عالية على الحركة والمناورة في الفراغ، مما يسمح بصناعة المنتجات والنماذج التجريبية لمختلف التخصصات والتطبيقات الهندسية، من خلال القيام بالعمليات التشغيلية المختلفة، بالإضافة إلى عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتصنيع لوحات الدوائر المطبوعة، بما يخدم العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، ويقدم حلولًا تطبيقية للمجتمع الصناعي والطبي.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى إنشاء أول وحدة مركزية جديدة لإدارة منصات التعليم عن بعد DLMS، ويأتي ذلك في إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي، وتحسين القدرات التكنولوجية لعمليات التعليم والتعلم، فضلًا عن إطلاق 7 منصات إلكترونية جديدة؛ لدعم تحول الجامعة إلى جامعة ذكـيـة، وهى: منصة الوظائف بجامعة طنطا، ومنصة تقييم الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى إطلاق 5 منصات إلكترونية جديدة منها: منصة الكتاب الجامعي؛ لرفع المقررات الدراسية للطالب لتيسير حصولهم على المناهج الدراسية وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، كما تم إطلاق أول منصة إلكترونية للحسابات الخاصة تعمل وفقًا لآليات الشمول المالي، ومنصة متابعة التحصيل الإلكتروني .