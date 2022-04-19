ثلثي الفريق مسلمين..

عرضت فضائية “يورنيوز” تقريرا بعنوان، مدرب فريق سانت إيتيان الفرنسي يطلب من لاعبيه عدم صيام شهر رمضان.

ووفقا للتقرير، طلب المدرب من اللاعبين بعدم الصيام لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية فى الدورى الفرنسي، وذلك بعد هزيمتين ثقيلتين أمام مرسيليا ولوريان.

وقال دوبراز، إن حالة اللاعبين ستتدهور بسبب الصيام، معقبا: “نحن بحاجة لأن نكون مستعدين للمباراة المقبلة”.

ويتكون ثلثي الفريق من لاعبين مسلمين، بين بينهم اللاعب الجزائري رياض بودبوز، والمهاجم التونسي وهبي الخزري، كما أن طلب المدرب تعرض لإنتقادات عديدة، قارنته مع تألق النجم المسلم كريم بنزيمة فى مبارتي تشيلسي فى دورى الأبطال، محرزا 4 أهداف أهلت ريال مدريد إلى نصف النهائي.