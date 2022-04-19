شاهد.. مفيدة شيحة تقدم وصفة سهلة لعمل الكوردن بلو

عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الرمضاني سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم طريقة عمل الكوردن بلوى.



وقالت مفيدة شيحة، إن المقادير طريقة عمل الكوردن بلو كما يلي :

2 شرائح لحم مدخن

2 صدر دجاج مخلي

2 شريحة جبن شيدر

2 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة صويا صوص

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عسل.

وعن طريقة التحضير كوردون بلو، أضافت مفيدة شيحة، أن الدجاج يتبل في وعاء بالمستردة و العسل، وصوص الصويا وعصير الليمون ويوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات، وتفرد صدور الدجاج ويتم حشوها بالجبن الشيدر سخني الشواية واطهي الدجاج لمدة 5 دقائق لكل جانب وزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها ويتم وضعها فى البقسماط والبيض وتقلى.