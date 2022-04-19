الأعلى للإعلام: مباراة الأهلي والرجاء تجسيد للعلاقات الطيبة بين الشعبين

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرص وسائل الإعلام المصرية على تدعيم القيم الرياضية الإيجابية بين الشعوب العربية، وأن تكون مدخلاً لتنمية العلاقات الإنسانية، وقدم التحية للجماهير المغربية الشقيقة التي تستقبل النادي الأهلي في مباراته مع الرجاء مساء الجمعة القادمة، لتكون مهرجاناً كروياً رائعاً لفريقين إفريقيين عريقين، يحملان شرف التمثيل المشرف للقارة الإفريقية

وقال المجلس في بيانه إن المنافسات الرياضية هي أقصر الطرق للتقريب بين الشعوب والارتقاء بأواصر الصداقة التي تربط بينها في ظل الروح الرياضية الرائعة التي تربط بين الجماهير المصرية والمغربية، والمشهود لها على مدي سنوات طويلة تجسيداً للعلاقات الطيبة بين الدولتين والشعبين.