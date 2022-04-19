طارق الدسوقي: أحمد زكي من أعظم الممثلين والعمل معه متعة.. فيديو

قال الفنان طارق الدسوقي، إن الفنان الراحل أحمد زكي، كان واحدا من أعظم الممثلين في تاريخ مصر السينمائي، إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، مؤكدا أنه عمل معه في فيلم “ناصر 56”، من إخراج محمد فاضل.

وأضاف طارق الدسوقي، خلال لقاء له لبرنامج “نص الحدوتة”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن فيلم “ناصر 56”، يلقي الضوء على فترة تاريخية في مصر، وتأميم قناه السويس.

وتابع طارق الدسوقي: “العمل مع أحمد زكي متعة.. أحد مشاهد الفيلم اتعاد 48 مرة، وكان مشهد طويل شوية، تضمن الشرح على الخريطة، لكيفية التصدي للعدوان الثلاثي”.

وأردف طارق الدسوقي: “أثناء تصوير الفيلم اتجوزت وخلفت، الفيلم خد مجهود كبير من كل العاملين فيه، فكان المهم المشاركة في عمل وطني ويؤرخ فترة هامة في تاريخ مصر”.