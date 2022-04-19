طارق الدسوقي: أنا زملكاوي وبدعي للأهلي يكسب.. فيديو

قال الفنان طارق الدسوقي، إن أولاده، عندما كانوا صغار في السن، وكانوا يرغبون أن يقوم بعمل وجبة مكرونة لهم، ولكن كانت النتيجية أنه “ولع في المطبخ كله”.

وأضاف طارق الدسوقي، خلال لقاء ببرنامج “نص الحدوتة”، عبر فضائية “سي بي سي”: أولادي، اقنعونى بعمل فيديو على تيك توك، وكل مرة بيتحايلوا عليا وهما شبه كتفوني”.

وتابع طارق الدسوقي: “صعقت لما نزل الفيديو، خاصة أن معظم أدواري جادة، ولكن وجدت عشرات الآلاف من التعليقات غير المتوقعة وغير مسبوقة وقولتهلم لو عملت مسلسل مش هلاقي كمية التعليقات دي”.

وأردف طارق الدسوقي: "اثنين من أعز أصدقائئ أهلاوية وأنا زملكاوي متعصب ولكن في إحدى المباريات التي جمعت بين الأهلي والزمالك، وهما بيتفرجوا حسيت أن قلبهم كان هيقف وقولت يا رب الأهلى يكسب عشان ميحصلهمش حاجة".