العربى للتنمية الاجتماعية يوزع 10 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجا ..شاهد

شارك الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية المستدامة التابع لمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية فى مبادرة رئاسة الجمهورية لتوزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان على الأسر الأكثر احتياجا، وقد وزع الاتحاد فى هذا الأسبوع أكثر من عشرة آلاف كرتونة فى منطقة جنوب الجيزة وهى مناطق المرحلة الثانية التابعة لمبادرة حياة كريمة التابع لرئاسة الجمهورية .

وأكد الدكتور صديق عفيفي النائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، انه يطلق دعوة الى جميع رجال الأعمال الوطنيين ومنظمات العمل المجتمعي للعمل على قدم وساق للوقوف خلف مبادرات رئيس الجمهورية التى تمد يد العون إلى كل اهالينا فى جميع قرى الريف المصرى .

أضاف عفيفي، أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدنى لم يأت من فراغ لأنه يعلم أن الدولة لن ترتقي وتتقدم للأمام وتزدهر بخطط وتنفيذ الحكومة فحسب بل بوقوف المجتمع المدنى ورجال الأعمال الشرفاء يد بيد بجانب حكومته وصناع القرار .

كما أكد المهندس عصام امبابى، مستشار الاتحاد لشئون قطاع الأعمال، أن الاتحاد لن يكتفي بجنوب الجيزة فحسب فهناك محافظات ومراكز اخرى سنعمل على التواصل معهم بمشاركة حياة كريمة للوصول إلى كل أسرة تستحق كل الدعم .

وأشارت الدكتورة ريهام العاصى رئيس الاتحاد العربى إلى أن أحد أدوار الاتحاد هو العمل على تنمية القرى والنهوض بها حتى تكون قري متطورة من حيث المعيشة والفكر والثقافة .

وأضافت العاصى ان الاتحاد بصدد عمل سلسلة ندوات تثقيفية تفيد الأسرة والمرأة المصرية بجانب الوقوف خلف مبادرات الرئيس وخاصة التى تساهم فى ارتقاء المجتمع الريفى المصرى .

كما عبر محسن داوود نائب رئيس الاتحاد لشؤون الإعلام، عن سعادته بأن الاتحاد بقياداته فى فترة وجيزة استطاع أن يوزع على الأسر المستحقة عشرة آلاف كرتونة تزن الكرتونة الواحدة ١٨ كيلو من المواد الغذائية مشاركة فعلية فى مبادرة المليون كرتونة لرئاسة الجمهورية طبقا لتوجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد، والوزير المفوض محمد خير .

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