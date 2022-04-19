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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راشفورد وبرونو يقودان تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن الألماني رالف رانجيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لملاقاة ليفربول، في قمة مؤجلات الجولة 30 لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: فيل جونز- هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف

خط الوسط: إيرون وان بيساكا بيساكا. ـ نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - ديوجو دالوت

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا - ماركوس راشفورد.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد وفاة نجله الرضيع أمس، إضافة لعدد من الغيابات بسبب الإصابة على رأسها رافاييل فاران ولوك شاو.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول.

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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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