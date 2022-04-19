الخماسي الحديث أول اتحاد مصري يحصل على جهاز Underwater treadmill الأول من نوعه في الشرق الأوسط

في سابقة هي الأولى من نوعها، حصل الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي، على جهاز Underwater treadmill (المشاية المائية)، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ليتم ضم الجهاز إلى الأدوات التدريبية للاتحاد حيث بدأ اللاعبون في استخدامه بالفعل، ليصبح الخماسي الحديث أول اتحاد مصري يقوم باستعمال هذا الجهاز الحديث الذي يتم استخدامه في الكلية الحربية فقط.

واستطاع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، الحصول على هذا الجهاز بدعم من شركة الشبه المصرية برئاسة محمد عادل حسني راعي الاتحاد، ودعم آخر من شركة Aqua Sports صاحبة ابتكار وتصنيع هذا الجهاز في مصر برئاسة الأستاذ مصطفى السيد.

ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويهدف إلى رفع كفاءة اللاعبين على مستوى اللياقة البدنية والكتلة العضلية ومعدل التحمل، كما يستخدم في التدريب الآمن لإعادة التأهيل بعد الإصابات.

وقد صرح المهندس شريف العريان أن الاستعانة بهذا الجهاز تأتي ضمن خطة الاتحاد التي تعتمد دائمًا على الأسلوب العلمي واللجوء للطرق الحديثة من أجل تطوير أداء اللاعبين ورفع مستوياتهم تماشيًا مع التقدم العلمي في مجال الرياضة العالمية.

وأضاف العريان: ”لقد استعنا العام الماضي بجهاز ال Cryotherapy (العلاج بالتجميد) لإعادة التأهيل عن طريق تجميد النتروجين، والآن حصلنا على جهاز ال Underwater treadmill الذي يعمل على عضلات مختلفة ويساعد ايضًا في إعادة تأهيل اللاعبين بعد الإصابة، ونتوجه بالشكر للشركة المصنعة وللشركة الراعية ولكل من يساهم في تطوير منظومة الخماسي الحديث في مصر“.