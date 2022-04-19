الموسيقار محمد أبو اليزيد: وجودي في سوريا منعني من حضور جنازة والدي.. فيديو

كشف الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، سبب عدم حضوره جنازة والده قائلا:" يوم وفاته كنت مسافر سوريا مع وليد توفيق لإقامة حفل غنائي، وعلمت بخبر وفاته بعد تحرك الطائرة ولم أسطع حضور جنازته.. والحمد لله مات راضي عني".

ودخل الموسيقار محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في نوبة بكاء على الهواء بسب عرض صورة والده الراحل قائلا: "حبيبي وأستاذي أبويا الله يرحمه كان صاحبي وأطيب بني أدام شوفته في حياتي".

تابع وكيل نقابة المهن الموسيقية، مثلت مصر ضمن فرقة أم كلثوم في مهرجان الموسيقى العربية والفنون الشعبية في إسبانيا عام 1984 وحصلنا على مركز متقدم".