وكيل الموسيقيين: تعلمت من محمد عبدالوهاب الكثير وكان في قمة الاحترام.. فيديو

قال الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن تعلم من موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، الكثير من الأمور في مجال عمله، حيث تعلم منه الاحترام ودقة العمل، موضحا "كان عنده دقة في العمل بطريقة كبيرة، تحس إن أنت بتتعلم منه في كل حاجة".

وأضاف محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تعلمت من عبدالوهاب احترام العمل، ومجرد أنه "بيمنع السجاير في مكان هو موجود فيه أو بيعقم المكان الموجود فيه دي حاجة تدل على قمة الاحترام والأدب".

وتابع الموسيقار محمد أبو اليزيد أنه لا يتخيل نفسه في أي عمل بخلاف الموسيقى، وذلك لنشأته من صغره على الموسيقى والفنون بأنواعها المختلفة.



