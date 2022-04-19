طريقة عمل البقلاوة بمذاق مختلف ومشهي

تعتبر البقلاوة محببة ومفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخاصة خلال شهر رمضان ،لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البقلاوة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق البقلاوة والحلويات .



المقادير



كمية من المكسرات

ربع كوب من السكر

ملعقة صغيرة من القرفة

كوبين من السمن

نصف كيلو جلاش

مكونات الشربات:

2 كوب من السكر

2 كوب من المياه

عصير ليمونة



طريقة التحضير:



1. قبل البدء:

نخلط المكسرات المفرومة مع السكر والقرفة

2. إذابة السمن:

ضع السمن على نار هادئة وتابعيها حتى تذوب معظمها حتى إذا تبقى جزء صغير لم يذوب اطفئ النار وهي ستذوب وحدها فيما بعد

3- ندهن الصينية بالسمن ونفرد بالصينية او القالب طبقات من الجلاش وبين كل طبقة واخرى ندهن سمن حتى نضع نصف كمية الجلاش

4- نضع الحشوة المكسرات ونوزعها

ثم نكرر نفس الطريقة مع الجلاش نفرد كل طبقة وبينهم ندهن سمن

5- باستخدام سكين حاد جدًا قومِ بتقطيع البقلاوة في الصينية بالشكل الذي ترغبين

توضع بالفرن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ لون

الشربات :

نضع السكر وعليه الماء ونتركه حتى يذوب على درجة حرارة متوسطة عندما يذوب السكر تماما ويبدأ في الغليان نضيف عصير الليمون ونتركه خمس دقائق ثم نطفئ عليه ونتركه يبرد عند خروج البقلاوة من الفرن تكون ساخنة والشربات بارد نضيف الشربات اليها ونتركها تتشربه وبالهنا